أزمة في المقاهي ومحال العصائر بسبب السكر

وسط ارتفاع أسعار السكر لدى محال الجملة بشكل لافت، وشكوى عدد كبير من المواطنين من وصوله لاسعار تعجيزية في جميع انحاء الجمهورية وشكاوى محال التجزئة من توجيه أصابع الاتهام إليهم برفع أسعاره فيمتنع العديد منهم من بيعه للابتعاد عن شبهة الاحتكار ولعدم المسؤلية امام الجهات الحكومية.

أكد عدد من أصحاب المقاهي ومحال العصائر فى محافظة القاهرة أن الزيادة التى تشهدها أسعار السكر خلالالفترة الحالية من زيادة مبالغ فيها بسبب عدم توافر الكميات المطلوبة أدت إلى ارتفاع أسعار المشروبات التى يدخل فى تكوينها السكر، الأمر الذى أثار تذمر الكثير من المواطنين، وساهم فى زيادة الركود الذى تعانى منه الاسواق.

أصحاب المقاهي.

وذكر أحد أصحاب المقاهي بمنطقة شبرا أن زيادة أسعار السكر والشاي وجميع المكونات التي يستخدمها زادت بشكل غير طبيعي مما دفعه لرفع أسعار المشروبات علاوة على زيادة أسعار المعسل وغيره الأمر الذي يسبب حالة من الركود ووقف الحال لدى الجميع الأمر الذي يضع الجميع في حيرة فبدون الزيادة لن نغطي تكاليف المقهى وبعد الزيادة نعاني من قلة الزبائن.

وتختلف الأسعار في المقاهي حسب كل منطقة في مصر وطبيعة المقهى، وما يقدمه المقهى وترتفع الاسعار أكثر في بعض المقاهي الفارهة في وسط القاهرة، حسب حديث أصحاب المقاهي.

أصحاب محال العصائر

وأكد أحد أصحاب محال العصائر المتواجدة في منطقة المطرية على أن السكر مكون أساسي يدخل في جميع العصائر المصنعة لديه وزيادة سعرة تضطرنا إلى رفع الاسعار على المستهلك وبطبيعة الحال مع رفع السعر يقل الطلب عليه بحكم أنه ليس بسلعة أساسية في حياة المواطن وأضرار الزيادة تقع على أصحاب المحال وحدهم.

وقال ايضًا أننا نعاني في الحصول على السكر ولا يتوفر باستمرار خلال الازمة الحالية وأقل سعر عند تجار الجملة يصل 50 جنيهًا أو أكثر.