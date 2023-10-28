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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

بتكلفة أقل من المقاهي.. حضري موكا باردة بالكريمة

موكا باردة بالكريمة
موكا باردة بالكريمة

موكا باردة بالكريمة من المشروبات المنعشة التي يطلبها الكثير في المقاهي، فتتميز بمذاقها اللذيذ، والتي ترفع من هرمون السعادة، لذلك نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل بتكلفة أقل.

 

موكا بالكريمة

طريقة عمل موكا باردة بالكريمة

المقادير

- قهوة سريعة الذوبان : 4 ملاعق كبيرة

- سكر : 4 ملاعق كبيرة

- بودرة الكاكاو : 4 ملاعق كبيرة

- حليب بودرة : 10 ملاعق كبيرة

- كريمة الخفق : 2 ظرف

- ماء بارد : 4 اكواب

- مكعبات الثلج : 2 كوب

- صلصة الشوكولاته الجاهزة : حسب الرغبة

 

طريقة التحضير

ضعي السكر، والقهوة، والكاكاو، والحليب البودرة، ومكعبات الثلج، وكريمة الخفق، والماء في وعاء الخلاط الكهربائي.

اخلطي المكونات جيداً لمدة 3-4 دقائق حتى تتجانس.

وزعي صلصة الشوكولاتة في أكواب التقديم، ثم صُبي مزيج الموكا وقدميها باردة.

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