رئيس وزراء التشيك: العلاقات مع النمسا في أفضل حالاتها

أكد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا أن العلاقات التشيكية-النمساوية في أفضل حالاتها، جاء ذلك عقب اجتماع جمعه اليوم بالمستشار النمساوي كارل نيهامر في العاصمة النمساوية فيينا.

وقال فيالا -في تصريحات نقلها راديو (براغ الدولي) الناطق باللغة الإنجليزية اليوم /الاثنين/- إن البلدين تجمعهما الكثير من المصالح المشتركة، وأنهما اتفقا بشأن العديد من القضايا من بينها سياسة الهجرة حيث دعا البلدان إلى حماية أفضل للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وإنجاز تدابير الترحيل بشكل أسرع وزيادة التعاون مع دول المنشأ للمهاجرين.

وأضاف رئيس وزراء التشيكي أن مشكلة الهجرة تتطلب حلا على مستوى الاتحاد الأوروبي بالكامل، ولكنه ما زال بعيد المنال.

