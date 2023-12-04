أسعار الأرز في السوق ترتفع إلى 35 جنيهًا.. خبير: سيستمر الارتفاع

شهدت أسعار الأرز في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ إلى 35 جنيهًا في بعض المحال التجارية والسوبر ماركت، على الرغم من انتهاء موسم الحصاد.

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز، وأن المخزون الاستراتيجي من السلعة كافي لاحتياجات المواطنين حتى نهاية العام.

وأضاف المصيلحي أن الوزارة قامت باستيراد كميات من الأرز من الهند لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلعة، استعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك.

أسعار الأرز

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الأرز في الأسواق اليوم الإثنين، حيث سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 18800 جنيه، وسعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 19400 جنيه.

كما ارتفع سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% إلى 29800 جنيه، وسعر طن الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 3% إلى 28800 جنيه.

وسجل سعر كيلو الأرز للمستهلك 26 جنيهًا، وتختلف الأسعار ما بين منطقة وأخرى.

وبالنسبة لأسعار الأرز ضمن صرف المقررات التموينية، فقد سجل سعر كيلو الأرز 12.6 جنيهًا.

وأوضح مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن أسباب هذا الارتفاع متعددة، تتعلق بتأخر ضخ إنتاج صنف سوبر 300 الذي توسع المزارعون في زراعته هذا الموسم، مما أدى إلى انخفاض المعروض في الأسواق، وزيادة تكلفة الزراعة على المزارعين، حيث ارتفعت أسعار الأسمدة والعمالة وغيرها من مستلزمات الإنتاج، وارتفاع سعر الأرز عالميًا، مما يصعب عملية استيراده للسوق المحلية.

وتوقع الوليلي أن تستمر أسعار الأرز في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وذلك لعدة أسباب تتعلق باستمرار ارتفاع سعر الأرز عالميًا، وصعوبة استيراد الأرز بسبب ارتفاع سعره عالميًا وتعويم الجنيه، واستمرار مخاوف التجار من ارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى تخزين الأرز ورفع الطلب عليه.

وطالب الوليلي الحكومة بضرورة التدخل لضبط أسعار الأرز، وذلك من خلال فرض رقابة على أسواق الأرز لمنع التلاعب في الأسعار، وتوفير مخزون استراتيجي من الأرز، ودعم المزارعين لخفض تكلفة الإنتاج.