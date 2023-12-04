بعد افتتاحه.. إيمحتب أحد أهم المتاحف الإقليمية في مصر

في إطار جهود الدولة المصرية المضنية التي تقوم بها بشكل مستمر للحفاظ على التراث المصري، افتتح الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار أمس متحف إيمحتب بمنطقة سقارة الأثرية وذلك بعدما تم الانتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله.



وترصد"بوابة الوفد" خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن متحف إيمحتب في سطور:

تم إنشاء هذا المتحف تكريمًا وتخليدًا لذكرى المعماري المصري القديم "إيمحتب" منفذ المجموعة الهرمية للملك زوسر.

يعد"إيمحتب" أول من أقام بناءً هرميًا وأول من استخدم الحجر في تنفيذ أبنية ضخمة.

وإيمحتب هو مهندس معماري أول من نقل العمارة من الطوب اللبن إلى الحجر وتم اعتباره كإله للطب والهندسة، وأقدم معماري عرفته البشرية، وأقدم بناء حجري في التاريخ ومتحفه واحد من أهم المتاحف الإقليمية في مصر

تم افتتاح متحف إيمحتب في أبريل ٢٠٠٦ بتكلفة بلغت ١٧ مليون جنيه آنذاك وتم إغلاقه للتطوير في مارس ٢٠٢٢م.



بلغ تكلفة تطوير المتحف ما يقرب من 48 مليون جنيه.

يضم المتحف نحو 356 قطعة أثرية، 286 قطعة أثرية، موزعة في 6 قاعات داخل 27 فاترينة عرض، بالإضافة إلى حوالي 70 قطعة أثرية داخل 6 فتارين للعرض المؤقت والمكتبة.

شملت أعمال تطوير المتحف كالاتي:

تطوير الحديقة المتحفية وإنشاء برجولة ذات طابع مصري قديم.

تطوير شبكات الري بمنطقة الزراعات.

رفع كفاءة البنية التحتية لمتحف إيمحتب.

إنشاء غرفة تحكم أمنية بها أحدث الأجهزة والشاشات.

رفع كفاءة نظام الكهرباء ووحدات التكييف المركزي للمتحف.



كما يضم المتحف قاعة بعثات سقارة التي تعرض نتائج البعثات المصرية والأجنبية في سقارة وقاعة العمارة تعرض العناصر المعمارية الخاصة بالمجموعة الجنائزية للمك زوسر الثاني، وذلك بهدف اظهار روعة المعمار الهندسي الذي قام به إيمحتب.