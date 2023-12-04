عملية طوفان الأقصى لا زالت تثير الجدل داخل جيش الاحتلال الاسرائيلي (شاهد)

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، تقريرا عن عملية طوفان الأقصى، بعنوان "عملية طوفان الأقصى لا زالت تثير الجدل داخل جيش الاحتلال".

وأكد : "لا تزال عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي تلقي بظلالها على الداخل الإسرائيلي، فالأوساط المختلفة داخل جيش الاحتلال تشهد حالة من الجدل بسبب ما يتردد عن حذف أجزاء كبيرة مما سجلته كاميرات المراقبة في السابع من أكتوبر الماضي".

وأضاف: "المثير للجدل في تلك الرواية التي رددتها بعض المواقع الإسرائيلية هو كيف ولماذا تم حذف تلك المقاطع ولحساب أي جهة تم ذلك الأمر"، متابعا: "الأمر بدأ عندما زار عدد من كبار ضباط الجيش بعض المواقع التي تعرضت للهجمات ليكتشفوا اختفاء ما سجلته الكاميرات على طول الحدود منذ اليوم الذي اندلعت فيه هجمات الفصائل خلال عملية الطوفان".

وأشار التقرير : "وبينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اختفاء تلك التسجيلات، نفى ناطق باسم جيش الاحتلال حذف أي مقاطع فيديو من ذاكرة التسجيلات، مؤكدا أن فئات محددة فقط داخل الجيش هي من لها حق الاطلاع على تلك التسجيلات".

عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي علي منازل شرق غزة





وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا معظمهم من الأطفال، اليوم الإثنين، وأصابة آخرون في استهداف صاروخي لمنازل مأهولة في حيي الزيتون والشجاعية شرق غزة.

وقالت "وفا" إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بالصواريخ عشرات المنازل بحيي الزيتون والشجاعية، تعود لعائلات أبو حليمة، والدحدوح، واشتيوي، والثلاثيني، وأبو الزور، وأبو عقلين، وعائلات أخرى، ما أدى إلى ارتقاء 30 شهيدا على الأقل أغلبيتهم أطفال، وجرح آخرين، وتم تدمير المنازل على رؤوس ساكنيها.

وكانت طائرات حربية، قد قصفت مجموعة من طواقم الدفاع المدني في حي التفاح، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة 10 آخرين وتضرر المكان.

ووفقا لللوكالة فأن مدفعية الاحتلال تحاصر منطقة حي الزيتون، وتحديدا البلدة القديمة من مدينة غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة.

وفي سياق متصل، أفادت جمعية ‏الهلال الأحمر باستشهاد المسعف أسامة تايه (37 عاما)، وهو متطوع مستجيب أول مع فريق إسعاف الهلال في منطقة الفالوجة بجباليا شمال القطاع، بعد أن رفض مغادرة شمال غزة إلى الجنوب وأصر على مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الطارئة إلى المواطنين الذين يعانون ويلات القصف، كما أصيب الموظف محمد أبو ركبة الذي كان معه.