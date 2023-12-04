إحباط ترويج 7 كيلو حشيش و10.5 كيلو بانجو في دمياط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مديرية أمن دمياط في ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

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ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7كيلو جرام–كمية من مخدر البانجو وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرووزنت 9كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- 3فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 4متهمين لـ 3منهم معلومات جنائية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.