ضبط عامل بالغربية لقيامه بالتنقيب عن الآثار

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية بقيام (عامل - مقيم بدائرة المركز) بالتنقيب عن الآثار بمحل سكنه.

اقرأ أيضًا: الإيقاع بسارقي الباب الحديدي لمحول كهرباء بأسوان





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن بالطابق الأرضى بالعقار محل سكنه ، وعثر بداخله على (حفرة - وأدوات التنقيب).. وبمواجهته إعترف بقيامهبأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.