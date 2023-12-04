نقل مسن صدمته دراجة بخارية لمستشفى سوهاج الجامعي

أصيب شخص بالمعاش في العقد السادس من العمر يقيم بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج بكدمة وتورم بالرأس صدمته دراجة بخارية حال عبوره الشارع، وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وتم ضبط الدراجة البخارية وقائدها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ بوجود حادث تصادم ومصاب دائرة القسم.





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة "عمر . ا . ع . ع" 16 سنة طالب ومقيم دائرة القسم بالشارع المشار إليه إختل مقود الدراجة بيده وإصطدم بالمدعو "ثروت . ا . ر . ل" 59 سنة بالمعاش ومقيم دائرة القسم حال عبوره الشارع مما أدي لحدوث إصابته بكدمة وتورم بالرأس وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.

رفع آثار الحادث والتحفظ على الدراجة البخارية

وبسؤال قائد الدراجة ونجل عم المصاب "عماد . ي . ر . ل" 48 سنة مدرس ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق واتهم الأخير قائد الدراجة بالتسبب فـي الحادث ونفى الشبهة الجنائية.





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على الدراجة البخارية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.