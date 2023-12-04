أسرة بين سندان الفقر والمرض

عصام إبراهيم عبدالمجيد، يبلغ من العمر 51 عاما، يعانى من شلل نصفى بالجانب الأيمن ويعالج من ارتفاع السكر بالدم والضغط، وسبق اجراء جراحة لتركيب شريحة ومسامير بالعظام، والآن يحتاج جراحة جديدة تتكلف 35 ألف جنيه لترقيع العظام (وصلة عظمية بالفخذ اليمنى).

الزوجة تعانى من مرض الأورام وأجريت لها جراحات متعددة لاستئصال المرارة والزائدة والرحم والغدة الدرقية، وتعانى من الغضروف وقرحة بالركبة وتآكل فى العظام وتحتاج لعلاج دوائى مستمر.

الابناء فاطمة 23 عاما، واية 21 عاما تعانى من ورم وأجريت لها جراحة وفى انتظار أخرى جديدة، والابن أحمد بالصف الثانى الاعدادى الأب من ذوى الاحتياجات الخاصة وفشل فى الحصول علي أى معاش أو مساعدة.

تناشد الأسرة أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتهم العاجلة لمواجهة الفقر والامراض التي تكالبت عليهم جميعًا، كما تناشد وزارة التضامن الاجتماعى عمل معاش يغنيهم عن العوز والفقر.