النقابة الفرعية للمهندسين تغلق ابوابها بسبب ماس كهربائى

بعد صدور حكم لصالح امين عام نقابة مهندسين الجيزة

أغلقت نقابة المهندسين ابوابها اليوم بسبب حدوث ماس كهربائى وارجئت العمل لحين اصلاح العطل فيما أكدت مصادر اخرى بالنقابة ان الاجراء جاء بعد حصول المهندس إيهاب الهادى امين عام النقابة على حكم قضائى ضد كلا من الهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين والمهندس محمد مصطفى الفحام رئيس النقابة الفرعية بالجيزة حيث اقام الامهندس إيهاب الهادى دعوى قضائية تجميد صلاحياته بهيئة مكتب النقابة حيث تسلم مهام وظيفتة فى مارس 2022 وتنتهى بعد عامين فى مارس 2024 طبقا للمادة 39 من النظام الداخلى لنقابة المهندسين .

بتاريخ 12 سبتمر عقدت جلسة طارئة لنقابة المهندسين الفرعية بالجيزة بتعليق سلطات الامين العام المهندس ايهاب الهادى الامر الذى دفع بالاخير الى اقامة دعوى قضائية لوقف القرار الصادر بالمخالفة للقانون وانتهت الدعوى الى قبول الدعوى شكلا بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار مجلس ادارة نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة بتاريخ 19 سبتمبر 2023 واستكمال المدعى المدة القانونية بعضوية عيئة المكتب بنقابة المهندسين الفرعية بالجيزة .