الإثنين 04 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

اليوم .. صحة المنيا تنظم قافلة طبية في سمالوط بالمنيا

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الاثنين ، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية طرفا إحى قرى مركز ومدينة سمالوط  شمال المحافظة ، على مدار يومي 4 و 5 من ديسمبر الجاري ، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

 

وذلك بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان ، والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية بالمجان ، تضم العديد من التخصصات منها ، (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر -الرمد- الانف والاذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين.

 

مع تقديم الخدمات الطبية ، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً وكيل الوزارة ،إلى أن هذه القوافل الطبية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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