اليوم .. صحة المنيا تنظم قافلة طبية في سمالوط بالمنيا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الاثنين ، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية طرفا إحى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، على مدار يومي 4 و 5 من ديسمبر الجاري ، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

وذلك بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان ، والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية بالمجان ، تضم العديد من التخصصات منها ، (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر -الرمد- الانف والاذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين.

مع تقديم الخدمات الطبية ، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً وكيل الوزارة ،إلى أن هذه القوافل الطبية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.