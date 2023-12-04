الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة تجنيب المدنيين قصف آلة القتل الإسرائيلية

أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، أهمية مُضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية إلى قطاع غزة، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها على علاج آلاف الجرحى وتقديم خدماتها.

وجدد الرئيس الفلسطيني خلال اتصال هاتفى مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس - التأكيد على رفض ومنع التهجير القسري، سواء في قطاع غزة أو فى الضفة الغربية بما فيها القدس، مشددا على ضرورة تدخل الجانب الأمريكي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون الإرهابيون من اعتداءات وجرائم قتل، وهدم للمنازل، وطرد للسكان الفلسطينيين فى الضفة الغربية والقدس ومناطق الأغوار التي تشهد ضما صامتا ومخططا له.

وأكد أبو مازن، أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل، أو احتلال أو اقتطاع أو عزل أى جزء من قطاع غزة، مشددا على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.

كما أكد الاستعداد للعمل من أجل تنفيذ حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، بدءا بحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، من أجل توفير الضمانات الدولية والجدول الزمني للتنفيذ، وتولي كامل المسؤولية عن كامل الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، مُشيرًا إلى أن السلام والأمن يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أرض دولة فلسطين على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وعودتهم وفق قرار 194، مؤكدا أن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.