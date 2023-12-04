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الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

كيربي: السلطة الفلسطينية الحالية غير مؤهلة لإدارة غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن السلطة الفلسطينية الحالية لا تملك المصداقية لإدارة قطاع غزة، وفق روسيا اليوم.

وأضاف كيربي خلال مقابلة مع قناة "ABC": "لا نعتقد أن السلطة الفلسطينية الحالية في وضع يسمح لها بأن تكون قيادة ذات مصداقية في غزة".

وشدد كيربي على أن الولايات المتحدة ما زالت متمسكة بفكرة حل "الدولتين لشعبين"، لكن مع "إصلاح القيادة الفلسطينية بحيث تلبي مصالح الفلسطينيين".

من جهته، أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن السلطة الفلسطينية لن تدخل إلى قطاع غزة الآن، مبينا ضرورة إقامة "منطقة أمنية إسرائيلية كاملة لسنوات" بزعم "منع خروج المزيد من الإرهاب".

الجريدة الورقية