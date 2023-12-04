أمن القليوبية يضبط عاطلين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية

ضبطت مديرية امن القليوبية عاطلين يديران ورشة لتصنيع وتعديل الاسلحة النارية بمدينة الخصوص فى محافظة القليوبية وتم ضبط بحوزتهما 18 قطعة سلاح وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

تلقى مدير امن القليوبية اخطارا من مامور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود معلومات بقيام عاطلين لهما معلومات جنائية ومسجلين يقومان بالاتجار فى الاسلحة النارية والذخائر داخل مسكنهما بدون ترخيص .

وتوصلت التحريات الى ان المتهمان يديران ورشة حدادة ويقومان بادارة نشاطا مخالف للقانون فى اصلاح وتعديل الاسلحة النارية للاشقياء الخطرين بمنطقة الخصوص.

وعقب تقنين الاجراءات ضبط المتهمان وبالتفتيش عثر بحوزتهما على 18 قطعة سلاح نارى و أجزاء وقطع غيار التصنيع و أدوات التصنيع ، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهمان 4 ايام على ذمة التحقيق وارسال المضبوطات للمعمل الجنائى وطلبت تحريات مباحث قسم شرطة الخصوص حول الواقعة .