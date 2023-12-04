الشرقاوى يتفقد مشروع إنشاء محطة مياه المعابدة ويشدد على زيادة معدلات التنفيذ

تفقد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد مشروع إنشاء محطة مياه المعابدة الجاري تنفيذه ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية بتكلفة إجمالية 217 مليون جنيها لتنفيذ محطة مياه مرشحة بقرية المعابدة لتصل طاقتها إلى 31ألف م3/يوم لتغذية مركز أبنوب بالكامل وجميع القري التابعة له.

وقال الشرقاوى أن المحطة تعمل بنظام الترشيح الرملي السريع الذي يزيد من كفاءة الترشيح ويمكن من التغلب على المواد العالقة بالمياه وذلك خلال وحدة معالجة المياه، تضمن المحطة مأخذ، بيارة للمياه العكرة ومبنى طلمبات المياه المرشحة مزود به عدد (5) طلمبات غسيل بالاضافة خزان عزل الروبا، وخزان أرضى سعة 600م3 بالإضافة إلى تدعيم المحطة بمولد كهربائى للاستعانة به في حالة انقطاع التيار الكهربي حرصا على دوام تواجد الخدمة فضلاً عن مبنى إدارى وعنبر للكلور وآخر للمواد الكيميائية وورشة صيانة مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل وتوفير الخدمات للمواطنين بكافة القرى والمراكز.

وشدد الشرقاوى أثناء تفقده على ضرورة زيادة معدلات التنفيذ حرصا لى عدم الإخلال بالجدول الزمنى المعمول به.