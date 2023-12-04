مركز تطوير التعليم يعقد محاضرات معالم الطريق إلى صناعة ورثة الأنبياء

عقد مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب سلسلة محاضرات ضمن برنامج «تعزيز كوادر علماء مسجد الاستقلال بإندونيسيا» بعنوان «معالم الطريق إلى صناعة ورثة الأنبياء» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ" وذلك سعيًا من مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف إلى تمثُّل هذا الحديث الشريف

حاضر فيها فضيلة الأستاذ الدكتور محمود توفيق سعد، أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

عقدت المحاضرات في مقر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب ومقر كلية العلوم الإسلامية للوافدين، واستهدفت الطلاب الدارسين بمرحلتي الماجستير والدكتوراه من طلاب مسجد الاستقلال بإندونيسيا.



بيَّن فضيلة الأستاذ الدكتور محمود توفيق سعد في سلسلة محاضراته الأسباب التي تجعل طالب العلم، ولا سيما الوافد، أهلاً لتلقِّي العلم النفيع.

إعمار الحياة بالحق والخير



أوضح أن الأمة ليست بحاجة إلى من يكون منتهى بغيته من طلب العلم اكتساب الرزق الحلال، وإنما يكون طلب العلم لِمَا هو أمجد من هذا؛ يكون لإعمار الحياة بالحق والخير احتسابًا، كما يكون للارتقاء إلى مقام وراثة النبي - صلى الله عليه وسلم - وذاك هو المأمُّ الأنفس والمَحجُّ الأقدس.



وتقديرًا من مركز تطوير التعليم لما خطه بنان فضيلة الشيخ محمود توفيق سعد، وما اشتمل عليه من جليل التوجيه ونفيس النصح، رأى إتاحة تحميل نص سلسلة المحاضرات؛ حتى يعم نفعها وأثرها طلاب العلم جميعًا، من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/18yOqkhxwRscMl-e3pb3Xk7A0Z4EbS00a/view?usp=drivesdk

يُذكر أن برنامج «تعزيز كوادر علماء مسجد الاستقلال بإندونيسيا» وُضع لتأهيل الطلاب الدارسين بمرحلتي الماجستير والدكتوراه من طلاب مسجد الاستقلال بإندونيسيا وذلك بدراسة المواد النظرية في تخصصاتهم مصحوبة بورش عمل في كيفية كتابة الأبحاث، ومناهج البحث، وكيفية البحث في المكتبات الورقية والإلكترونية، إلى جانب تعزيز مهارات اللغة العربية وطرق تدريسها والتدريب عليها، بهدف تخريج باحث متميز علميًّا وعمليًّا.

حصد طلاب المعاهد الأزهرية عددًا من المراكز الأولى على مستوى الوطن العربي في مسابقة «الأسبوع العربي للبرمجة»، في نسختها الثالثة لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، التي تنظِّمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، والجمعية التونسية للمبادرات التربوية؛ حيث تمَّ اختيار موضوع "اللغة العربية والإبداع الرقمي" بوصفه محورًا رئيسًا للمنافسات في هذه الدورة.