جامعة بنها : الكشف على 711 حالة فى القوافل الطبية بقريتى نقباس وكفر العرب

واصلت جامعة بنها من تتظيم القوافل الطبية بقرى مركز بنها ، حيث نظمت الجامعة قوافل طبية بقريتي نقباس وكفر العرب وذلك لإجراء الكشف الطبي بالمجان على المواطنين.

شارك في القواقل أطباء في تخصصات الباطنة ، والأطفال ، والرمد ، والمخ والأعصاب ، والعظام ، والأنف والأذن ، والمسالك ، والجراحة العامة ، والجلدية وتم الكشف علي 711 حالة من أهالى القريتين وصرف العلاج مجانا , وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها استمرار تتظيم القوافل الطبية وذلك فى إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع المحلي ورفع العبء عن كاهل أهالينا فى القرى من خلال توفير الخدمات الطبية اللازمة لهم مجانا.