موعد مباراة الهلال ونساجي اليوم في دوري أبطال آسيا والقناة الناقلة

يستضيف فريق الهلال السعودي مساء اليوم الإثنين، نظيره فريق نساجي مازاندران الإيراني، وذلك علي ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال ونساجي اليوم في دوري أبطال آسيا

تنطلق مباراة الهلال ونساجي في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت السعودية، من مساء اليوم الإثنين.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونساجي اليوم في دوري أبطال آسيا

من المنتظر أن تذاع المباراة عبر فضائية bein sports afc 1 HD، وssc HD 1، و SuperSport 1 HD الجنوب إفريقية.

موقف الفريقين قبل صدام اليوم

يدخل فريق الهلال السعودي لقاء اليوم كتحصيل حاصل، بعد أن ضمن تأهله إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

حيث يملك فريق الهلال 13 نقطة، محتلًا بها صدارة المجموعة الرابعة، فيما يأتي فريق نفباخور نامانجان الأوزبكي في مركز الوصافة برصيد 10 نقاط.

ويحتل فريق نساجي المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، أما مومباي سيتي الهندي يأتي رابعًا بلا نقاط، بعد أن تلقى 5 خسائر متتالية.