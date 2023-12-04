جدول مباريات اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث سيكون محبو ومتابعو كرة القدم علي مواعد بمواجهات نارية في دوري أبطال آسيا والدوري الإيطالي والإنجليزي.

ويأتي على رأس مواجهات اليوم المنتظرة، لقاء الاتحاد السعودي ضد سباهان اصفهان، والهلال السعودي ضد نساجي مازاندران بدوري أبطال آسيا، بجانب لقاء تورينو ضد أتلانتا بالدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

سموحة ضد فاركو، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

القوة الجوية العراقي ضد أولماليك أوزبكستان، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "beIN Sports AFC HD"، و"SSC1 HD".

السد القطري ضد ناساف كارشي - أوزبكستان، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "SSC EXTRA 1 HD" و"Alkass Nine HD".

الفيصلي الأردني ضد الشارقة الإماراتي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "SSC EXTRA 2 HD"، و"Alkass Ten HD".

مومباي سيتي - الهند ضد نافباخور نامانجان - أوزبكستان، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports AFC 3 HD".

الهلال السعودي ضد نساجي مازاندران - إيران، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "SSC1 HD"، و"Alkass Eleventh HD".

الاتحاد السعودي ضد سباهان اصفهان - إيران، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "beIN Sports AFC 2 HD"، و"SSC1 HD".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

سيلتا فيجو ضد قادش، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

تورينو ضد أتلانتا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية المصري اليوم

النجوم ضد النصر للتعدين، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

أسوان ضد بترول أسيوط، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

مكادي ضد لافيينا إف سي، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

وي ضد مصر المقاصة، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

بتروجيت ضد بروكسي، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

حرس الحدود ضد طنطا، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

غزل المحلة ضد راية، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.