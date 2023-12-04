الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

دعاء فاروق وزوجها ضيوف برنامج واحد من الناس.. الليلة

بوابة الوفد الإلكترونية

تحل الإعلامية دعاء فاروق وزوجها في ضيافة الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس ، في العاشرة مساء اليوم  على شاشة قناة الحياة، وذلك في أول ظهور لهما ببرنامج تليفزيوني.

وتتناول الحلقة كشف أسرار وكواليس خاصة تذاع حوّل إصابة زوجها بسرطان القولون والظروف الصعبة التي صاحبت اكتشاف ذلك المرض وكيف وقفت بجوار زوجها ، وأيضاً محنة المرض لدعاء فاروق  والتي تكشفها لأول مرة حول عملية  استئصال الرحم وتعليقها على هذه الأزمة الصحية.

كما تتناول الحلقة بداية التعارف بينهما وكيف نشأة علاقة الحب وتكشف دعاء في انفراد لواحد من الناس ان حبيبها هو أصغر منها سناً، كما تتحدث عن عملها كمضيفة طيران ثم مذيعة وقرارها ارتداء الحجاب، وأفضل الحلقات التي قدمتها ، ومن الشخصية التي تتمني استضافتها في البرنامج.

ويتحدثا خلال الحلقة عن حياتهما الخاصة وأولادهما مختار ومحمد وراقية " روكي" ، تذاع الحلقة الإثنين في تمام العاشرة مساء.

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