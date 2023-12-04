تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس.. نصائح للسائقين

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الإستقرار في الاحوال الجوية على الرغم من أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة الأنحاء.

تحذيرات الارصاد

وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة التي تتعرض لها البلاد خلال الوقت الحالي والتي تصل لحد الضباب، موضحة أن هناك انخفاض لمستوى الرؤية الأفقية وقد تنعدم بعض الطرق.

وكشفت، الطقس السائد مائل للحرارة تحت اشعة الشمس لطيف في الظل أثناء ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا على أغلب الانحاء حتى السبت المقبل.

أمطار خفيفة

وأوضحت، هناك أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر ، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وقد وجهت الهيئة بعض النصائح للقيادة أثناء الشبورة المائية على الطرق وتتمثل كالاتي:

القيادة بهدوء تام

عدم قيادة السيارة في حال انعدام الرؤية

إضاءة كشافات الشبورة المائية

زيادة مسافات الامان بين السيارة والاخرى

استعمال مساحات الزجاج بإستمرار

فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

استخدام آله التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14

سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12

قنا العظمى 29 درجة والصغرى 15

أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 16