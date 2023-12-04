شبورة وأمطار .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الإثنين، مائل للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف فى الظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد إن هناك شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12

سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12

قنا العظمى 29 درجة والصغرى 15

أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 16