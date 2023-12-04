بدء الفحص المبكر وعلاج بعض الاورام السرطانية وفتح4951 ملف لطب الأسرة بالبحر الاحمر

استمراراً لخدمات المبادرات الرئاسية « ١٠٠ مليون صحة» المقدمة على مستوى المحافظات سيبدأ اليوم بالبحر الأحمر تفعيل مبادرة الفحص المبكر وعلاج الاورام السرطانية والتي تتضمن أربع انواع من مرض السرطان ( سرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان عنق الرحم)

تفعل المبادرة في ١٥ وحدة صحية على مستوى المحافظة بجميع الإدارات الصحية وتقدم كافة خدمات المبادرة بالمجان لجميع المواطنين علي ان تبدأ تقديم خدمات المبادرة في الوحدات الصحية ابتداء من اليوم ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ .

ويشرف علي اعمال المبادرة الدكتور أحمد جلال مدير إدارة الرعاية الأساسية ودكتورة بسمة يحيي منسق مبادرات بالمديرية

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر علي توفير كافة سبل الدعم والامكانيات وتذليل كافة العقبات التي تواجه منظومة العمل لتقديم افضل الخدمات الطبية للمنتفعين

وضمن مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الاولية بالبحر الأحمر وبناء علي توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر و الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر تم فتح «٤٩٥١ » ملفات طب الاسرة الي الان.

حيث اشار الدكتور احمد جلال مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية انه تم انشاء ١١٤٩ ملف بإدارة الغردقة، ١٠٤٦ بإدارة رأس غارب ، ١٠٣٢ بإدارة سفاجا ، ٦٧٩ بإدارة القصير ، ٥٠٠ بإدارة مرسي علم ، ٥٠٠ ملف بإدارة الشلاتين

واوضحت الدكتورة هديل يحيي مدير ادارة التدريب و مدارس التمريض بمديرية الصحة بالبحر الأحمر مشاركة طلاب مدرسة التمريض بالغردقه في عملية التسجيل الطبى لإنشاء ملفات طب الاسرة و ذلك

الي جانب قيامهم بالأعمال التمريضية، سعيا لتطوير الآداء التمريضي بما ينعكس على توفير أفضل خدمة للمنتفعين والتي تعتبر من أهم أهداف التغطية الصحية الشاملة

وفي ذات السياق قام الدكتور محمود بدوي المنسق المركزي للمبادرة واحمد عبد اللطيف من إدارة التمريض بالوزارة بالمرور علي وحدة الاحياء بالغردقة وسفاجا والقصير ومرسي علم موجهين الشكر لمديري الإدارات الصحية والفرق المعاونة لسرعة فتح ملفات طب الاسر.

يأتى ذلك فى حرص وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر على ضروره مواصلة العمل من اجل تحقيق اعلى رضا للمنتفعين و وصول الخدمة الطبية لكل محتاجيها ومن اجل تغطية صحية شاملة للمواطنين.