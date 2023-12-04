شبورة مائية كثيفة تضرب طرق القليوبية تصل لحد الضباب

وجهت محافظة القليوبية نصائح وتنبيهات لقائدى المركبات والسائقين على الطرق السريعة المارة بمحافظة القليوبية

وهى الطريق الزراعى السريع القاهرة - الاسكندرية وطريق بنها شبرا الحر والطريق الإقليمي وطريق بنها المنصورة والطرق المؤدية إلى محافظات الشرقية والقناة والى محافظات الدقهلية والغربية والمنوفية بتوخى الحذر أثناء القيادة حفاظا علي سلامتهم وسلامة مرافقيهم والإلتزام بالسرعة المحددة بسبب الشبورة المائية الكثيفة التى وصلت إلى حد الضباب وانعدام الرؤية الأفقية

كانت قد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة الآن، تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ورفعت أجهزة محافظة القليوبية حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع اى تداعيات لتلك الظاهرة المناخية وتم التنسيق مع إدارات المرور والإسعاف والمستشفيات وخاصة الواقعة على الطرق .