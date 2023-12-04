شباب بلوزداد يتحدى الأهلي : نسعى للفوز وهدفنا دوري الأبطال

تحدث عبد القادر شنيوني مدير إدارة الإعلام بنادي شباب بلوزداد الجزائري عن استعداد فريقه للقاء الأهلي باستاد برج العرب، الجمعة المقبل، في دوري أبطال إفريقيا.

وقال في تصريحات تليفزيونية:إن فريقه سيصل إلى الإسكندرية مباشرة، الثلاثاء المقبل، لمواجهة الأهلي.

وأضاف : أن شباب بلوزداد يستعد بقوة لمواجهة الأهلي، بعد الخسارة القاسية أمام ميدياما الغاني، في الجولة الماضية.

وأشار إلى أن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد ستكون صعبة للغاية بين الفريقين، خاصة وأن كل منهما يرغب في الفوز، بعد النتيجة السلبية للفريقين في الجولة الماضية، مؤكدًا أن المستوى متقارب بين الـ4 فرق في المجموعة.

وأكد أن الأهلي فريق كبير ومعروف على الصعيد الإفريقي والعربي، ويلعب دائمًا على البطولات، لكنه لم يقدم مردود طيب أمام يانج أفريكانز في اللقاء الأخير ماينذر بأن الأهلي قد يكون مهددًا بعدم التأهل إذا استمر على نفس المستوى ، وهدفنا منصة التتويج بأبطال إفريقيا.

وكشف عن هدف فريقه في لقاء الجمعة إذ يسعى للفوز أو التعادل على الأقل، خاصة وأن الخسارة ستهدد فرص تأهل الفريق، وتعصب من مهمته، مشددًا أن رايس مبولحي حارس شباب بلوزداد جاهز للمشاركة، وكذلك الأمر بالنسبة لعدلان قديورة.