مدرب الاتحاد يتحدث عن عودة حجازي للمشاركة في المباريات

تحدث مارسيلو جاياردو، مدرب الاتحاد السعودي، اليوم الأحد عن عودة المدافع أحمد حجازي للمباريات.

وقال جاياردو عودة حجازي ستكون بالتنسيق مع الطاقم الطبي بعد تعافيه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.

وأصيب حجازي، البالغ عمره 32 عاما، أثناء مواجهة الفيحاء في مايو الماضي وأكمل الموسم الماضي المباراة وهو مصاب وخضع لجراحة في لندن في يونيو الماضي.

وأعلن حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عودة حجازي للمشاركة في التدريبات الجماعية مطلع الشهر الماضي لكنه لم يشارك في أي مباراة حتى الآن.

وقال جاياردو: مشاركة حجازي ستكون بالتنسيق مع الطاقم الطبي للفريق الذي سيحدد عدد الدقائق التي يشارك فيها، تمهيدا لعودته التي ستشكل إضافة مهمة لنا.

وعن مباراة سباهان الايراني في كأس آسيا قال: نخوض المباراة بأفضل خيارات متاحة لنا ونحترم اللوائح التي تنص على مشاركة خمسة لاعبين أجانب فقط في البطولة القارية.

وتنص لوائح الاتحاد الآسيوي على الدفع بخمسة لاعبين أجانب، بالإضافة للاعب آسيوي بعيدا عن المحليين في تشكيلة الفرق المتنافسة في دوري الأبطال.

وأضاف جاياردو: نخوض الكثير من المباريات وطبيعي إتباع نظام المداورة بين اللاعبين لبدء كأس العالم للأندية والفريق بحالة بدنية جيدة.

وضمن الاتحاد العبور إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.

ويتطلع حجازي للعودة للمشاركة في المباريات مع الاتحاد، حيث قال: لدي شعور رائع حقا للعودة للمشاركة مع الفريق. أتمنى المساهمة في تحقيق تطلعات الجماهير.

ويستضيف الاتحاد منافسه أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية في جدة يوم 12 ديسمبر الحالي.