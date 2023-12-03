الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

خاص .. الدقائق الأخيرة في حياة أشرف عبدالغفور وسبب الوفاة

أشرف عبدالغفور
أشرف عبدالغفور

فوجئ الوسط الفني منذ قليل، بوفاة الفنان الكبير أشرف عبدالغفور إثر حادث سير أليم على طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي اتجاه مدينة الشيخ زايد.

 

وعلمت بوابة الوفد الإلكترونية من مصادر خاصة داخل مستشفى زايد التخصصي بدخول الراحل أشرف عبدالغفور الطوارئ وهو فاقد للوعي ويعاني هبوطًا  في ضغط الدم الذي أدى إلى هبوط نبضات القلب، ودخل سريعًا إلى غرفة الإنعاش لكن فشلت محاولات الأطباء في إنعاش القلب مما أدى إلى توقفه وإعلان وفاته.

 

رحل أشرف عبدالغفور عن عمر ناهز 81 عامًا، ولا تزال زوجته التي كانت برفقته في الحادث في حالة صحية حرجة.

 

ولد أشرف عبدالغفور عام 1942 في مدينة المحلة الكبرى، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963، وشغل من قبل منصب نقيب المهن التمثيلية من 2011 إلى 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواد متعلقة

تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان

ألحان الموجي بصوت الفرقة القومية للموسيقى العربية.. الخميس

موسم الرياض 2023| موعد ومكان حفل وليد الحلاني

إحياء ذكرى لشعراء مصر في الأوبرا.. الجمعة

وداعًا جوليا ينطلق في دور العرض الخليجية ويواصل نجاحه في مصر

مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023| عرض النسخة المرممة من فيلم "انتصار الشباب" الليلة

رامي جمال الأكثر مشاهدة على يوتيوب بـ"جيت متأخر"

أغنية "تلك قضية" تضع كايروكي في الصدارة

الجريدة الورقية