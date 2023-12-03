جوجل تؤجل إطلاق Gemini AI إلى عام 2024

ألغت جوجل فعاليات إطلاق Gemini المقررة الأسبوع المقبل، وتخطط الآن لإطلاق منافسها GPT-4 في يناير، وفقًا لموقع The Information. قامت الشركة بالتشويق لـ Gemini في I/O 2023، حيث روجت له بعد ذلك كنموذج أساسي يتمتع "بقدرات رائعة متعددة الوسائط" في وقت مبكر من تدريبه.

خططت Google في البداية لإطلاقها لأول مرة قبل نهاية العام في إطلاق محدد بشكل غير معتاد بين العطلات - وهو ما لم تعلن عنه علنًا - لكن المصادر أخبرت The Information أن Gemini كانت تعاني من استفسارات غير الإنجليزية، مما دفع الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي إلى التأجيل. صدوره. يهدف Gemini إلى أن يكون قادرًا على التعامل مع مجموعة واسعة من التطبيقات، والجمع بين أنواع مختلفة من البيانات مثل الصور والنصوص للقيام بمهام أكثر تقدمًا. وفي شهر مايو، قالت جوجل: "بمجرد الضبط الدقيق والاختبار الصارم للسلامة، سيكون جيميني متاحًا بأحجام وقدرات مختلفة".

ومن المتوقع أن تقدم Gemini تحسينات على منتجات Google الحالية والمعززة بالذكاء الاصطناعي أيضًا، مثل Bard وGoogle Assistant والبحث. ولكن، نظرًا لأهمية هذا الإصدار والمنافس المهيمن OpenAI الموجود بالفعل في هذا المجال، يبدو أن Google لن تخاطر بإخراج Gemini من الباب.