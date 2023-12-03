الأحد 03 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إيهاب فهمي ينعي القدير أشرف عبد الغفور

بوابة الوفد الإلكترونية

نعى الفنان إيهاب فهمي،  رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية؛ الفنان القدير أشرف  عبد الغفور؛ الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد، في حادث سير.

يذكر أن المسرح شهد أولى الخطوات الفنية للفنان أشرف عبد الغفور، حيث قدم العديد من المسرحيات منها؛ «جلفدان هانم، سليمان الحلبي، ثلاث ليال، مصرع جيفارا، وطني عكا، النار والزيتون، الملك لير».

كما اشتهر بتقديم العديد من الأعمال الدرامية والتاريخية منها؛ "محمد رسول الله، هارون الرشيد، الإمام مالك، عمر بن عبد العزيز، حضرة المتهم أبي، "الرحايا"، جبل الحلال، القاهرة والناس، يتربى في عزو، فارس بلا جواد".

بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت «الليالي المحمدية، وحلقات برنامج «أسماء الله الحسنى».

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