أنشيلوتي يشيد ببيلنجهام وسر الفوز على نابولي

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني بالفوز المثير لفريقه على ضيفه نابولي الإيطالي 4 - 2 في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

وقال أنشيلوتي كانت مباراة تنافسية ضد منافس قوي، على مستوى اللعب قدمنا ​​أداءً جيداً دون تسرع، مع أنه كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل في الدفاع، كنا منظمين، ولكننا لم نكن شرسين، واعترف بإرهاق لاعبيه والإصابات والمباراة كانت مباراة مفتوحة ومكثفة للغاية، قدم الفريق أداءً جيداً وانتهى الأمر بنا بالتعب، لدينا الوقت للتعافي.

وأضاف "خلال مواجهة الديربي أمام أتلتيكو، استقبلنا ثلاثة أهداف بالعرضيات وأعتقد أننا لم نتمكن من السيطرة على منطقة الجزاء مع قلبي الدفاع، لقد قمنا بتعديل ذلك قليلاً بحيث يكون قلب الدفاع داخل المنطقة أكثر خلال العرضيات، نقدم الآن أداءً جيداً في الدفاع، لكن كان بإمكاننا ان نلعب بشكل أفضل دفاعياً اليوم، علينا تقييم الهدفين اللذين استقبلتهما شباكنا، نحن راضون، لكن كان من الممكن تجنبهما، ورغم ذلك، كنا محظوظين بتسجيل هدفين أكثر من منافسنا

وعن هدافه الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام ، الذي سجل الهدف الثاني في شباك نابولي

قال الإيطالي انشيلوتي ،يفاجئنا اللاعب في كل يوم وفي كل مباراة، لا يفاجئنا نحن فقط، بل يفاجئ الجميع، إنه هدية لكرة القدم، زملاؤه والمشجعون سعداء كثيراً به، سعداء بمشاهدة لاعب كرة القدم يلعب بهذه الطاقة وبالحيوية والايجابية، آمل ان يتمكن من الاستمرار هكذا، لا أخوض في مسألة قيمة الصفقة المالية، لكنها كان صفقة مذهلة، يجب علينا الأخذ في الاعتبار أنه يبلغ من العمر 20 عاماً، إنه اللاعب المثالي لكرة القدم اليوم، قوي ويغطي الملعب بسرعة.

فهو جاد ومحترف وتكيّف بشكل جيد للغاية مع زملائه، إنه يعمل وينسجم جيداً مع الآخرين، عليه تحسين لغته الإسبانية، لا أحد كامل، من الصعب مقارنته بزيدان، إنهما جيلان مختلفان، يلينجهام لديه قدرة على التوغل في منطقة الجزاء لم تكن لدى زيدان وكان زيدان يتمتع بجودة فردية لا يتمتع بها بيلينجهام، كرة القدم الحديثة تحتاج إلى لاعبين يتمتعون بالقوة البدنية والقدرة على تغطية مساحات كبيرة بسرعة.

وأشار لقد جاء لاعبون نجحوا، بدون شك، في تحسين نوعية الفريق، مثل إبراهيم دياز وخوسيلو وفران جارسيا، هم يساهمون بشيء مهم للفريق.