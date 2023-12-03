جريزما وموراتا يقودان تشكيل أتلتيكو مدريد لقمة برشلونة بالليجا

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد التشكيل الرسمي الذي سيخوض به قمة برشلونة والمقرر لها مساء اليوم الأحد على ملعب "مونتجويك الأولمبي ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني الممتاز «الليجا».

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وجاء تشكيل أتليتكو مدريد كالآتي..

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: خيمينيز - فيتسل - هيرموسو - مولينا - ريكيلمي.

خط الوسط: دي باول - كوكي - يورينتي.

خط الهجوم: جريزمان - موراتا.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 31 نقطة، بالتساوي في النقاط مع صاحب المركز الثالث أتلتيكو مدريد.