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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جواو فيليكس على رأس قائمة برشلونة لمباراة أتلتيكو مدريد..وغياب تير شتيجن

جواو فيليكس
جواو فيليكس

 كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة اللاعبين الذين سيواجهون أتلتيكو مدريد مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة عشر في الدوري الإسباني على الاستاد الأولمبي "لويس كومبانيس".
 

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شهدت قائمة برشلونة 20 لاعبًا، ليس من بينهم الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي يغيب بسبب الإصابة، فيما ظهر جواو فيليكس المعار من أتلتيكو مدريد والذي سيواجه فريقه السابق.
 

قائمة برشلونة لمباراة أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني:
 

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا، أستراجالا، كوشين.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، كريستينسن، جوليس كوندي.

في الوسط: أوريول روميو، إلكاي جوندوجان، فرينكي دي يونج، بيدري، فيرمين لوبيز، سيرجي روبيرتو.

في الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، ليفاندوفسكي، رافينها، جواو فيليكس.

 

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أتليتكو مدريد بالقوة الضاربة أمام برشلونة .. التشكيل المتوقع

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