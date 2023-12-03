الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة في قمة أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني

ليفاندوسكي
ليفاندوسكي

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، التشكيل الرسمي للبارسا استعدادا لمواجهة أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني الممتاز «الليجا».

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في مركز حراسة المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو- رونالد أراخو- إينيجو مارتينيز- جوليس كوندي.

خط الوسط: بيدري- جوندوجان- فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: جواو فيليكس- روبرت ليفاندوفسكي- رافينيا.
 

يتواجد برشلونة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة.

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