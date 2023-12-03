محمد مخلص.. موهبة مغربية في قائمة برشلونة الإسباني

محمد مخلص .. موهبة جديدة في كرة القدم تحمل الأصول العربية ، اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ولد بالعاصمة الإسبانية مدريد ، ويحمل الجنسيتين الإسبانية والمغربية.





وفي سن صغير فضل “مخلص” تمثيل منتخب إسبانيا على المغرب خلال مراحل الناشئين والشباب ، بداية من عمر 17 عام ، وصولاً إلى فئة الشباب تحت 21 عامًا.

بداية مشواره مع كرة القدم ..

بدأ اللاعب صاحب الجنسيتين مسيرته مع كرة القدم بأكاديمية ريال مدريد وبالتحديد في مركز وسط الملعب وصناعة اللعب ، وفي عام 2020 بدأ مسيرته الأولى مع الأندية الإسبانية مع فريق بلد الوليد.

ثم مثل نادي أندورا بعد ذلك المنافس في الدرجة الثانية من الدوري الإسباني.

ومطلع يناير من العام الجاري 2023 ، انضم مخلص إلى برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري في يونيو من العام المقبل .

وبعد إصابة جافي لاعب الفريق الكتالوني ، خلال مشاركته الدولية الأخيرة مع منتخب إسبانيا ، قرر تشافي هيرنانديز استدعاء اللاعب ليظهر للمرة الأولى خلال شهر نوفمبر الماضي في تدريبات الفريق الأول للنادي الإسباني.

وخلال مسيرة اللاعب مع فريق برشلونة “الرديف” ، ظهر مخلص في 32 مباراة ، تمكن خلالهم من تقديم 7 تمريرات هامة أسهمت في صناعة الأهداف ، وتسجيل هدف وحيد.