المهندس وسيم بطرس يشيد بتسهيلات كبيرة تقدمها السفارة المصرية في أوتاوا بكندا

أشاد رئيس مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين في كندا المهندس وسيم بطرس، بالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها السفارة المصرية في أوتاوا، لمساعدة الناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال بطرس - في تصريحات للوفد، إن "السفارة المصرية وعلى رأسها السفير أحمد حافظ يقدمون كافة التسهيلات للمواطنين"، مضيفا أن هناك حالة من التعاون من جانب أعضاء السفارة مع كل المواطنين، بداية من استقبالهم من باب السفارة حتى إتمام عملية الإدلاء بأصواتهم.

وأكد بطرس أن هناك تنسيقا كاملا وتنظيما جيدا للعملية الانتخابية في كندا منذ بدء الانتخابات أول أمس الجمعة وأيضا يوم السبت واليوم الاحد.

ووجه رئيس مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين في كندا التحية وأثمن علي دور الكنيسة في تحفيز وتشجيع المصريين للمشاركة الإيجابية ان جميع الأساقفة في كندا رحبو بالإعلان عن ترتيبات الانتخابات وتشجيع المصريين علي المشاركة في القوافل والأتوبيسات التي تم توفيرها عن طريق اتحاد شباب المصريين في كندا لنقل الناخبين من المناطق البعيدة الي مقر اللجنة في السفارة في اوتاوا .

وذكر بطرس انه نسق مع الأساقفة ان يقوموا بالتصويت في اليوم الاول ليكون ذلك رسالة واضحة عملية لجميع الأقباط وحثهم علي المشاركة الإيجابية مع تنظيم القوافل والأتوبيسات في اليوم الثاني لجميع المصريين علي كافة انتمائاتهم هذا.



ولفت بطرس انه بالرغم من الظروف المناخية القاسية والعواصف الثلجية في ايام الانتخابات فإن المصريين لا يزالون يتوافدون من مدن بعيدة منذ الصباح الباكر للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

ودعا المهندس وسيم بطرس جميع المصريين في كندا، سواء المقيمين أو الزائرين، إلى ممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

جدير بالذكر أن السفارة المصرية في اوتاوا والقنصلية العامة في مونتريال هما ضمن الكثير من اللجان الفرعية الموزعة بالبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج في أنحاء مختلفة من العالم.