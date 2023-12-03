مؤتمر انتخابي ختامي للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة في مسقط رأسه بمنيل شيحة.. الأربعاء

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، عن عقد المؤتمر الانتخابي الختامي قبل الصمت الانتخابي يوم الأربعاء القادم الساعة الخامسة مساء، بمسقط رأسه بقرية منيل شيحة التابعة لمحافظة الجيزة .



وقال محمد كردي، المنسق العام للحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة بمحافظة الجيزة، أن جميع الاستعدادات تمت للمؤتمر واختيار مكان الانعقاد وتجهيز أكبر قاعة على منيل شيحة لاستقبال المصرين في المؤتمر.



وأضاف أنه تم تعليق البانرات وصور ودعاية الدكتور عبدالسند يمامة على مستوى شوارع الجيزة وفي القرى المحيطة.