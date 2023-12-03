ITI: ارتفاع عائدات الخريجين من العمل الحر إلى 68500 دولار

استعرضت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات خطط وأعمال معهد تكنولوجيا المعلومات بمركز إبداع مصر الرقمية المنيا؛ مشيرة إلى أبرز مؤشرات برامج التدريب المقدمةس من المعهد داخل المركز للشباب من كل أنحاء المحافظة والأثر المتحقق منها سواء من خلال خلق فرص عمل أو تمكين الشباب من مهارات سوق العمل الحر والعمل عن بُعد.

أضافت أنه خلال عام وشهرين زاد عدد المستفيدين بما يقدمه المعهد داخل المركز من استشارات المسارات المهنية والأنشطة من 4800 مستفيد إلى 9600 مستفيد أى بنسبة 100%، كما زادت عائدات الخريجين من العمل الحر من 26000 دولار فى أغسطس 2022 إلى 68500 دولار فى ديسمبر 2023 أى بنسبة 163%، كذلك زاد عدد المستفيدين من البرامج التقنية والتطبيقية من 2000 إلى 5000 أى بنسبة 150%؛ مشيرة إلى أن المعهد يوفر برامج تدريبية داخل مركز إبداع مصر الرقمية المنيا فى 6 تخصصات تقنية مرتبطة بأسواق العمل الحر.

شهد اللقاء استعراض نماذج من الشباب من خريجى برامج الوزارة والجهات التابعة لها بمركز إبداع مصر الرقمية المنيا لتجربتهم في تطوير مهاراتهم من خلال الالتحاق بالبرامج التدريبية داخل المركز، حيث أوضح أحد الشباب كيف أهلته هذه البرامج فى الحصول على فرص عمل متميزة فى أحد البنوك وكذلك فى واحدة من الشركات المتخصصة، فيما استعرض أحد الشباب تجربته فى العمل كمهنى مستقل للعمل من مصر لأحد الشركات المتخصصة فى الولايات المتحدة. كما أشاد أحد خريجى برامج المركز من المهنيين المستقلين بالبرامج التى حصل عليها من خلال المركز والتى أهلته للعمل فى سوق العمل الحر العالمى بشكل وفر له المرونة فى اختيار الوقت والمشروع الذى يرغب فى تنفيذه.

كما تم استعراض نموذجين لرائدات أعمال من أصحاب الشركات التكنولوجية الناشئة التى تم احتضانها بمركز إبداع مصر الرقمية المنيا؛ حيث استعرضت رائدة الأعمال صاحبة شركة "خالة العيال" الخدمات التى تقدمها الشركة المتخصصة فى مجال تقديم خدمات لرعاية الأطفال وتنمية مهاراتهم؛ مشيدة بما وفره البرنامج لها من دعم لتطوير فكرتها وتنمية أعمالها؛ مشيرة إلى أنه تم تكريمها من رئيس الجمهورية خلال زيارته لمحافظة المنيا.

كذلك أشارت رائدة الأعمال صاحبة شركة Rockets Learning إلى خطط الشركة للتوسع فى أعمالها فى أفريقيا؛ مستعرضة الخدمات التى توفرها الشركة من خلال تطبيق تعليمى مصمم لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب رياض الأطفال، والصف الأول إلى الثالث.

وعقب اللقاء؛ قام الدكتور عمرو طلعت، واللواء أسامة القاضى بجولة تفقدية داخل معامل مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" المنيا للإطلاع على الأنشطة والبرامج التدريبية التى تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمركز لتوفير التدريب التقنى وتنمية المهارات التكنولوجية لطلبة وخريجى الجامعة، والشباب من محافظة المنيا، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تكنولوجيا المعلومات، وكذلك تهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمى وريادة الأعمال.

زار الدكتور عمرو طلعت يقوم اليوم بزيارة لمحافظة المنيا لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة. حيث قام الدكتور عمرو طلعت صباح اليوم بتفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية فى قرية الأزهرى بمركز العدوة ضمن مبادرة حياة كريمة، كما شارك فى فعاليات ندوة للتثقيف الرقمى لمواطنى قرى حياة كريمة بمركز مغاغة، كذلك افتتح مكتب بريد مغاغة الرئيس التاريخى بعد ترميمه وتطويره.

ويتضمن برنامج الزيارة أيضا افتتاح مكتب بريد مطاى بعد تطويره، وكذلك تفقد سير العمل بمركز مبيعات سنترال المنيا المطور.