بالخطوات.. حضري براونيز زبدة الفول السوداني الصحية

براونيز زبدة الفول السوداني من الحلويات اللذيذة التي يمكنك إعدادها لأولادك كحلوى صحية، تمدهم بالطاقة والنشاط، كما تحتوي على فوائد عديدة يحتاجها الجسم لبناءه، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات في المنزل.

براونيز زبدة الفول السوداني

طريقة عمل براونيز زبدة الفول السوداني

المقادير

- زبدة الفول السوداني : نصف كوب

- الزبدة : ثلث كوب (طرية)

- سكر : ثلثان الكوب

- السكر البني : نصف كوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- دقيق : كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. سخني الفرن لحرارة 175 درجة.

2. جهزي طبق فرن مقاس 9 انش بدهنه بالزبدة ورشة طحين.

3. اخفقي زبدة الفول السوداني مع الزبدة حتى تتمازج ويصبح الخليط كريمي واتركيه جانبا.

4. اخلطي السكر البني والسكر الأبيض و الفانيلا والبيض واخفقي حتى يصبح المزيج هش.

5. أضيفي الدقيق والبيكنج باودر والملح، لخليط البيض والسكر.

6. أضيفي مزيج زبدة الفول السوداني والزبدة واخفقي حتى تتجانس المكونات.

7. صبي المزيج في الصينية المجهزة مسبقا واخبزيه بالفرن المجهز مسبقا لمدة 30 دقيقة حتى تنضج.

8. اتركيها لتبرد ثم قطعيها لمربعات وقدميها.

فوائد تناول الفول السوداني

خفض مستويات الكوليسترول

محتوى الدهون في زبدة الفول السوداني يكاد يكون مساوياً لتلك الدهون الموجودة في زيت الزيتون، إلا أنه يحتوي على كل من الدهون غير المشبعة والدهون الأحادية غير المشبعة. وبما أن هذه الدهون ليست مشبعة؛ فمن الجيد أن يتم استهلاكها دون تعريض القلب لأي خطر حيث تساعد الدهون غير المشبعة في الفول السوداني على خفض مستويات الكوليسترول السيء (البروتين الدهني منخفض الكثافة) وتعزيز الدورة الدموية للكوليسترول الجيد (البروتين الدهني عالي الكثافة)، لذا يعتبر الفول السوداني صحي.

تقليل خطر الإصابة بحصوات المرارة

تعد حصوات المرارة من المخاطر الصحية الرئيسية في البلدان المتقدمة وتنتج عن زيادة الوزن وأنواع معينة من العلاجات الدوائية مثل أدوية خفض الكوليسترول وحبوب منع الحمل، وعند استهلاك الفول السوداني بانتظام يقلل من مخاطر تكوين حصوات في المرارة.

الحفاظ على وزن صحي

يعد الفول السوداني صحي ويحافظ على الوزن الصحي لاحتوائه على الدهون الصحية، والبروتين، والألياف مما يجعل منه وجبة خفيفة وصحية، وتناولها باعتدال يعطي شعوراً بالشبع ويقلل الرغبة في تناول المزيد من الأطعمة مما يمنع الزيادة في الوزن، ويمكن أن يساهم في فقدان الوزن على المدى الطويل.

الحد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري

يمكن أن يكون استهلاك زبدة الفول السوداني مفيداً أيضاً في الحد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، وقد لوحظ أن الدهون غير المشبعة تعمل على تحسين حساسية الأنسولين. ويعد تناول كميات أكبر من زبدة الفول السوداني والمكسرات الأخرى يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.