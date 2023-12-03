بعثة المنتخب الوطني للهوكي تشارك في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

حرص أعضاء بعثة المنتخب الوطني للهوكي للشباب على التوجه إلى مقر السفارة المصرية في كوالالمبور؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، وذلك على هامش المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب التي تعقد خلال الفترة من 5 إلى 16 ديسمبر 2023 بماليزيا.

واستقبل رجائي نصر، سفير مصر لدى ماليزيا وأعضاء السفارة بعثة المنتخب القومي بحضور رئيس البعثة وممثل وزارة الشباب والرياضة وأعضاء الجهاز الفني، حيث أعرب السفير المصري عن خالص تمنياته للمنتخب القومي بالتوفيق في بطولة كأس العالم للشباب، مشيداً باهتمام أعضاء المنتخب في أداء واجبهم الوطني.

من جانبه، أشاد رئيس بعثة المنتخب الوطني للهوكي بحفاوة الاستقبال وتنظيم العملية الانتخابية بمقر السفارة، مشيراً إلى حرص أعضاء البعثة على المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية على رغم من وصول البعثة لماليزيا بعد ظهر أمس عقب رحلة طيران طويلة من القاهرة إلى كوالالمبور.

وأضاف أن الفريق سيبدأ برنامجه التدريبي اعتباراً من اليوم 3 ديسمبر في إطار الاستعدادات النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب وتطلع أعضاء الفريق لتحقيق نتائج إيجابية على الرغم من تواجد المنتخب المصري في مجموعة قوية.