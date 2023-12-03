عُرس انتخابي في حب مصر بكندا.. صور

لليوم الثالث علي التوالي ورغم الطقس القاسي وبعد المسافات المصريون في كندا يسطرون لوحة فنية في حب مصر، بعد إقبالهم الملحوظ على لجان التصويت بالانتخابات الرئاسية.

و صرح المهندس وسيم بطرس رئيس مجلس ادارة اتحاد شباب المصريين بكندا، بأن الأسر المصرية يتوافدون ومعهم شباب المصريين من الجيل الثاني والثالث للإدلاء باصواتهم.

كما اكد بطرس انه كان يحث الأسر المصرية علي اصطحاب أطفالهم معهم حتي وان كانوا لن يشاركوا لصغر سنهم او عدم اكتمال أوراقهم وذلك لزرع حب الوطن والمشاركة الإيجابية بهم منذ الصغر حيث ان هذا الجيل هو من سوف يستكمل مسيرة التنمية.

كما صرح بطرس ان اللجنة في مقر السفارة في اوتاوا استقبلت اليوم الأسر وأطفالها ورحبت بهم حيث ان الأطفال والشباب من الجيل الثاني والثالث هم ثروة مصرية يجب استثمارها.

يذكر أن العملية الانتخابية تجري خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وكانت دولة نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، بعدها دولة استراليا

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