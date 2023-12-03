الأحد 03/ديسمبر/2023 - 08:11 م 12/3/2023 8:11:43 PM

كان الغرض من «مقهى الأدب» الذى كنا نرتاده هو أن نتمتع نحن الأعضاء بالقراءة فى إطار جماعى وأن نستكشف مجموعة متنوعة من الكتب، وأن نشجع بعضنا البعض على مناقشة مواضيع مختلفة تثير الاهتمام. الغرض الآخر هو أن نحظى بتجربة فريدة لتعلم أشياء جديدة وفى بعض الحالات التعرف على شخصيات روائية ممتعة تساعدنا على فهم الآخرين المختلفين عنا. يمكننا أيضًا تحفيز بعضنا البعض للقراءة أكثر وفتح أذهاننا لأنواع أخرى من الكتب الكلاسيكية والجديدة.

وعندما أعارنى صديقى كتاب مختارات من الشعر الصينى الكلاسيكى تأثرت كثيرا عند قراءتى لقصيدة بعنوان «المرأة» للشاعر فو هسوان من القرن الثالت ميلاديFu Hsuan

وهذه هى ترجمتى عن الإنجليزية:

« كم هو محزن أن تكونى امرأةً/ لا شيء فى الأرض يُحتَقَر بنفس القدر/ الصبيان يقفون متكئين على الباب/ كآلهة وقعت من السماء/ قلوبهم تشقّ الأربع محيطات/ وتجتاز رياح وغبار ألف ميل/ لا أحد يفرح عند ولادة فتاة/ العائلة لا تعطى لها قيمة/ وعندما تكبر، تختبئ فى غرفتها خائفة من مواجهة الرجل/ لا يبكى أحد عندما تترك منزلها/ فهى تتركه كسحابة عندما يتوقف المطر فجأة/تنحنى برأسها وتُلملم وجهها/ أسنانها تعضّ شفتيها القرمزية/تنحنى وتركع مرات لا تعَدّ/ عليها أن تتواضع حتى أمام الخدم/ حبّه لها بعيد كالنجوم فى السماء/ ولكنها كزهرة عبّاد الشمس لا تتوقف عن ميلها نحو الشمس (نحوه) / قلبهما أكثر انفصالًا من الماء والنار/مئات الشرور تنهال عليها /وجهها سيتبع تغيرات السنين/سيجد سيدها (زوجها) متعًا جديدة/ اللذان كانا فى السابق كالجوهر والظل/ الآن هما بعيدان كبعد بلاد «الهو» و»الشين»/ولكن الأمل فى أن يجتمع «الهو» و»الشين» معا هو أقرب للتحقق/ من أمل اللقاء بين الشمس والقمر».

وقرأنا وناقشنا بالإنجليزية حكايات من»ألف ليلة وليلة» والمعروفة فى الغرب بعنوان The Arabian Nights

ودار نقاش كبير بيننا ذاك المساء وخلصنا إلى أنّ:

(1) ألف ليلة وليلة كتاب يتيم فهو بغير مؤلف، كتاب خليط، كتاب هجين، يجمع عددا هائلا من جينات الثقافات من عربية إلى فارسية إلى هندية إلى يونانية.

(2) إنه كتاب ليلى nocturnal رواياته كلها روتها شهرزاد فى الليل... «وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.»

(3) ألف ليلة وليلة من الحكى المتواصل شفت الملك الغاضب من كراهيته للمرأة، يمكن اعتبار الحكايات هنا نوعا من «العلاج الكتابي» bibliotherapy- الكتاب كدواء، فعلى مدى ثلاث سنوات–تم شفاء الملك وتهدئة غضبه المدمر بشكل كبير فبرّأ شهرزاد، وأظهر حبه لها، وكرمها، وأصبح لهما أطفال.

فربّ كتاب هو الدواء الشافى لكل العلل والأوجاع التى قد تعصف بأرواحنا.