رونالدينيو يتمنى فوز مبابي بالكرة الذهبية

تمنى النجم البرازيلي السابق رونالدينيو أمنية لصديقه المهاجم الفرنسي المتألق كيليان مبابي نظرا لعشقه لأدائه.

وقال رونالدينيو، أتمنى أن يحرز مبابي الكرة الذهبية في أي فريق لكنه يتمنى أن يحقق ذلك في صفوف ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال رونالدينيو : لاعب كبير مثل كيليان مبابي، يملك الفرصة لإحراز الكرة الذهبية مع أي فريق، لكن كوني أعشق باريس سان جيرمان، أود رؤيته يحرزها في صفوف سان جيرمان.

واستطرد: آمل ان يفوز بها، أنه صديق جيد لي ولاعب كبير أيضا، أعشق أسلوب لعبه.

وتوقع أن يفوز بالجائزة في حال الفوز بالبطولات الكبرى .

وحل مبابي ثالثا في النسخة الأخيرة من الجائزة المرموقة التي توزعها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المتخصصة في كرة القدم وراء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي حاليا والنرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.