مباشر الآن يلا شوت | شاهد مباراة الزمالك ضد سوار الغيني يلا كورة لايف

مباشر الآن يلا شوت | شاهد مباراة الزمالك ضد سوار الغيني يلا كورة لايف،يبحث الكثيرون من عشاق ومتابعي كرة القدم في مصر، عن قناة مفتوحة لمباراة الزمالك وسوار الغيني ، من أجل مشاهدة مباراة الزمالك وسوار مباشر اليوم في الكونفدرالية الإفريقية، في ظل ارتباط الفارس الأبيض بمواجهة الفريق الغيني في ثاني جولات دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

بث مباشر مباراة الزمالك ضد سوار الغيني اليوم في الكونفدرالية

الزمالك

بث مباشر مشاهدة الزمالك ضد سوار الغيني في الكونفدرالية، حيث تقام على على ملعب ستاد السلام بالقاهرة، في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر، الساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية، الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك ضد سوار الغيني بث مباشر

يمكن مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد سوار الغيني في الكونفدرالية، من خلال شبكة قنوات بين سبورت القطرية، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

وطالب معتمد جمال من اللاعبين ضرورة التركيز واستغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل، وشدد على ضرورة غلق المساحات أمام لاعبي الفريق المنافس.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك المصري وسوار | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك المصري وسوار | من هنــــا

ويغيب كل من عبد الله جمعة لعدم الجاهزية ومصطفى شلبي ومحمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد للإصابة، بالإضافة إلى الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى شلبي ومحمد صبحي لأسباب تأديبية، ومحمد حسام بيسو ومعاذ علاء لأسباب فنية.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد سوار الغيني في الكونفدرالية

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".