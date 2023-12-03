بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسوار في الكونفدرالية الأفريقية

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأكاديمية سوار يلا شوت اليوم في الكونفدرالية الأفريقية،يقدم موقع الفجر خدمة البث المباشر لأحداث مباراة الزمالك وسوار الغيني، خلال المواجهة التي تقام بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر ، وأعلنت قناة أون تايم سبورت الأرضية عن نقلها لـ مباراة الزمالك وسوار مباشر ، عبر التردد الأرضي للقناة.

لن تقتصر متابعة مباراة الزمالك وفريق سوار الغيني مساء اليوم الأحد على الجماهير المتواجدة بمدرجات استاد السلام ، بل انه يمكن لكل محبي نادي الزمالك وعشاق القلعة البيضاء وكذلك متابعي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية متابعة المباراة ستكون بدون إنترنت ومعرفة ما يدور داخل المستطيل الأخضر وذلك من خلال متابعة أون سبورت FM، والشباب والرياضة FM على عبر الراديو.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

لـ مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر ، يجب إتباع الخطوات الآتية:

- فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التلفزيون من زر البث.

- يجب توصل «إريال» استقبال البث الأرضي بشاشة التلفزيون.

- لتنزيل القناة يرجى الضغط على زر الإعدادات.

- ثم الضغط على زر القنوات.

- عمل توليف إعداد القناة.

- الضغط على توليف تلقائي.

- اختيار البحث الرقمي.

- إدخال سجل التردد UHF32.

- سيتم تشغيل القناة تلقائيًا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك المصري وسوار | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك المصري وسوار | من هنــــا

ترتيب مجموعة الزمالك قبل مباراة سوار

1- الزمالك 3 نقاط.

2- أبو سليم الليبي 3 نقاط.

3- ساجرادا الأنجولي 3 نقاط.

4- أكاديمية سوار بدون نقاط.

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

تضم مجموعة الثانية كأس الكونفدرالية، كل من الزمالك بـ 3 نقاط، وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي بـ 3 نقاط، أبو سليم الليبي بـ 3 نقاط، وسوار الغيني بدون نقاط.

تشكيل الزمالك ضد سوار الغيني في الكونفدرالية

الزمالك حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: محمد عبدالشافي – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي. خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي – سيد عبدالله

نيمار – إبراهيما نداي. خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو – يوسف أوباما – محمود عبدالرازق شيكابالا.

بث مباشر مباراة الزمالك وسوار، كذلك كما فريق سيغرادا الأنغولي تصدر المجموعة بعد فوزه على فريق SOAR من غينيا. بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى، يجدر بالذكر أن نادي الزمالك توج بلقب كأس الكونفدرالية مرة واحدة في عام 2019 بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي.