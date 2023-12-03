مياه الفيوم تشارك في ورشة عمل ضمن مشروع صحتهم بالبحر الأحمر

شاركت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، فى ورشة عمل خاصة بمشروع صحتهم مستقبلهم لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالعمليات الاجرائية لتنفيذ الأنشطة التوعوية بمحافظة البحر الأحمر، والتى قام بتنظيمها منظمه اليونيسف بمشاركه شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا وسوهاج وأسيوط وأسوان والأقصر .

وأكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس الشركة، أن ادارة التوعية تحظى بثقة منظمة اليونيسف فى تنفيذ الأنشطة التوعوية منذ عام ٢٠١٨ داخل ١٥٠ مدرسة بأربع إدارات تعليميه بطامية وشرق وغرب واطسا وتستهدف نحو ١٥٠ ألف طالب على سته محاور رئيسية هي ترشيد استهلاك المياه ،الاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحي ،النظافة العامه ،النظافة الشخصية ، التغذية الصحية ، التغيرات المناخية بجانب تنفيذ أنشطة القرض الدوار الخاص بتوصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية.

توقيع الكشف الطبى على العاملين بالشركة

من جهه أخرى قامت الإدارة العامة للسلامة والصحه المهنية وإدارة الرعاية الصحية بقطاع الموارد البشرية بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لتوقيع الكشف الطبي الدوري على العاملين بالشركةوذلك فى إطار حرص الشركة على صحة العاملين بمختلف القطاعات كونهم الركيزة الأساسية والعنصر الرئيسى فى عملية الإنتاج .وتحت رعاية المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأكد رئيس مجلس الادارة أن الشركة حريصة على تقديم كل الدعم لتوفير الرعاية الصحية للعاملين بالشركة ويأتى ذلك ضمن خطة الشركة لحمايه العاملين من مخاطر الإصابة بالأمراض المهنية.

وأضاف أنه جارى توقيع الكشف الطبي الدوري علي جميع العاملين بالشركة داخل مواقع عملهم من خلال فريق طبي من الهيئة العامة للتأمين الصحي وفقًا لخطة موضوعة لتغطيه جميع مواقع الشركة .

وأكد على توعية العاملين بأهمية اتباع إرشادات وإجراءات السلامة والصحة المهنية وضرورة ارتداء واستخدام مهمات ومعدات الوقايه أثناء العمل للحفاظ على سلامتهم وحمايتهم من الأمراض المهنية. موضحاً أن الشركة تسعى بكل السبل الممكنة لتوفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين وتوفير كافة مهمات السلامة والصحة المهنية لحماية العاملين من الأمراض لضمان سلامة وصحة العاملين الجسدية والنفسية ويعزز نموهم الوظيفي ويشجعهم على أداء عملهم بالشكل المطلوب.

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