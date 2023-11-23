معتز القيعي يكشف لـ"الوفد" 10 مفاتيح سحرية لتخطي الشتاء من دون زيادة وزن وبصحة جيدة

ينزعج الكثيرون من حلول فصل الشتاء، نظرًا لأنه يتسبب في زيادة وزنهم ويشكل عقبة لمن يحاول إنقاص وزنه، ويرجع الأمر لعوامل معينة تتمثل في انخفاض مستوى النشاط والاستهلاك المفرط للسعرات الحرارية، ما يؤثر سلبًا فيما بعد على جوانب معينة من الصحة الحياة اليومية.

نصائح مهمة لتخطي فصل الشتاء بصحة جيدة من دون زيادة وزن:

وفي هذا الصدد، يقدم د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، لبوابة "الوفد" الإلكترونية، 10 نصائح بسيطة لتخطي فصل الشتاء بصحة جيدة من دون زيادة وزن.

نصائح مهمة لتخطي فصل الشتاء بصحة جيدة من دون زيادة وزن

1- تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي، مثل الجوافة والليمون والحمضيات، لتجنب الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

2- تناول الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3 لتقوية المناعة مثل الأسماك الدهنيه كالسلمون والتونة، وأيضًا المكسرات مثل الجوز واللوز وزيت الزيتون وزيت الكانولا والأفوكادو.

نصائح مهمة لتخطي فصل الشتاء بصحة جيدة من دون زيادة وزن

3- تناول الزنجبيل سواء إضافته للطعام أو كمشروب ساخن وذلك لتقوية الجهاز المناعي للجسم.

4- ممارسة الرياضة بشكل منتظم، حفاظًا على الوزن أو إنقاصه، وكذلك الحفاظ على الصحة والتدفئة الجيدة أيضًا، خاصًة تمارين الكارديو لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية.

نصائح مهمة لتخطي فصل الشتاء بصحة جيدة من دون زيادة وزن

5- عند ممارسة الرياضة داخل الأماكن المغلقة مثل صالات الجيم، من الضروري تغيير ملابس التمرين المُبللة قبل الخروج من الصاله لتجنب الإصابة بنزلات البرد الشديدة والأنفلونزا.

6- عدم التعرق بكثرة في الشتاء أثناء التمرين لا يعني عدم حرق سعرات حرارية، لأن العرق ليس دليلًا على حرق السعرات الحرارية، وإنما عبارة عن الماء والأملاح الزائدة في الجسم، كما أنه من المعروف أن معدل الحرق يزيد في الشتاء عن الصيف بسبب استهلاك الجسم لسعرات حرارية زائده للتدفئة.

نصائح مهمة لتخطي فصل الشتاء بصحة جيدة من دون زيادة وزن

7- إذا كان التمرين ليلًا، فيُنصح بتأجيل الاستحمام ليلًا، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، كذلك يُنصح بتنشيف الشعر جيدًا عقب الإستحمام.

8- لا تنس شرب الماء في الشتاء، حتى في حالة عدم الشعور بالعطش، منعًا لتكون حصوات على الكلى، ومن الضروري شُرب مالا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، ويمكن تناولها في شكلها الطبيعي أو على هيئة شوربة أو مشروبات عُشبية ساخنه مثل الينسون والكاموميل والنعناع.

نصائح مهمة لتخطي فصل الشتاء بصحة جيدة من دون زيادة وزن

9- الإكثار من تناول المشروبات التي تساعد على التدفئة في الشتاء، وفي نفس الوقت لا تُزيد الوزن، مثل القرفة بالحليب خالي الدسم، وشوربة الكرنب، وشوربة العدس .

10- الابتعاد عن الأنظمة الغذائية الكيميائية، وأنظمة التجويع والحرمان وتقليل الكربوهيدرات، لأن تقليلها وعدم تناول كمية مناسبة من الطعام الصحي المتوازن، يسبب زياده الشعور بالبرد.