الهولندي شنايدر.. كنت أحق بالكرة الذهبية 2010 وخطفها ميسي

تحدث الهولندي ويسلي شنايدر اللاعب السابق لإنتر ميلان، عن استحقاقه للكرة الذهبية في عام 2010 والتي حصل عليها الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال :عندما منحت جائزة الكرة الذهبية في 2010، تساءل الكثيرون عما إذا كان من الصحيح أن يحصل أسطورة برشلونة على الجائزة المرموقة بعدما توج بالدوري الإسباني فقط، في حين حقق شنايدر الثلاثية الشهيرة مع إنتر ميلان الإيطالي.

وأضاف لاعب خط الوسط الهولندي في مقابلة تلفزيونية: كان من الظلم أنني لست من فاز بالكرة الذهبية في 2010، بعدما تم منحها إلى ميسي.

وأكمل: أنا لست رجلا يبكي على هذا النوع من الأشياء، الكرة الذهبية هي جائزة فردية، وأفضل الفوز بالألقاب الجماعية، وإذا كان علي الاختيار بين دوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية، سأختار دوري أبطال أوروبا الذي فزت به، وأنا سعيد جدا بهذا اللقب.