أسعار الذهب تستقر قبل وقف محتمل لرفع الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مواصلة المستثمرين الأخذ في الاعتبار بوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المحتمل لرفع الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع مع التركيز على توقعات الفائدة في المركزي الأميركي.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى سعر 1924.29 دولار للأونصة.

كما استقرت أسعار الذهب للعقود الأميركية الآجلة للذهب عند مستوى سعر 1946.10 دولار للأونصة.

ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع ربما لآخر مرة في أحد أكبر دورات تشديد السياسة النقدية في المئة عام الأخيرة، إذ بدأ فتور الاقتصاد يثير قلق صناع القرار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.07 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 927.29 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولار للأونصة.

أسعار الدولار تتحرك بشكل طفيف.. الين يخطف الأضواء

أسعار الدولار

تحركة أسعار الدولار الأمريكي بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية خلال، اليوم الاثنين، وسط ارتفاع الجنيه الإسترليني، وانخفاض الين بعد أن أدت عطلة يابانية وترقب مجموعة من الاجتماعات المقبلة للبنوك المركزية إلى حالة من الجمود في الأسواق.

ويعد اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المقرر يوم الجمعة هو الحدث الأبرز في آسيا هذا الأسبوع بعد أن أثار محافظه كازو أويدا تكهنات بأن البنك على وشك التحرك لوقف سياسته النقدية فائقة التيسير.

وخلال هذا الأسبوع أيضا يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اجتماعا يوم الأربعاء من المتوقع أن يوقف فيه سياسته للتشديد النقدي، فيما من المحتمل أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخيرة يوم الخميس.

واستقر الين الياباني ما بين 147.63 و147.88 مقابل الدولار الأمريكي في ظل إغلاق الأسواق اليابانية بمناسبة عطلة وطنية.

وفي الأيام التي أعقبت تصريحات أويدا بشأن التخلي عن أسعاء الفائدة السلبية، انخفض الين الياباني بما يصل نسبته نحو 1.3% لترتفع خسائره في 2023 إلى أكثر من 11%.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي قليلا ليصل إلى مستوى سعر 105.23 نقطة، في حين ارتفعت أسعار اليورو الأوروبي بما يصل نسبته نحو 0.12% ليصل إلى مستوى سعر 1.0705 مقابل الدولار.

وصعد أسعار الجنيه الإسترليني بما يصل نسبته نحو 0.1% ليصل إلى مستوى سعر 1.2395 مقابل الدولار خلال اليوم.

وانخفض الجنيه الإسترليني بما يصل نسبته نحو 6% مقابل الدولار منذ منتصف يوليو، كما تراجع اليورو الأوروبي أكثر من 5% مع تباطؤ سوق العمل والاقتصاد في بريطانيا واقتصاد منطقة اليورو.