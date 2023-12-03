جامعة الزقازيق تواصل الدورات التدريبية لمشروع "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج

استقبل الدكتورعاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، الدكتور أحمد عباس المنسق التنفيذى للبرنامج القومى ، بحضور الدكتورة هبه محمد على أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية الآداب والمنسق الفنى للمشروع بالجامعة، و ثروت محمد إبراهيم مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والمنسق الإدارى للمشروع بالجامعة .

جاء ذلك في إطار تنفيذ المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمى، وفى ضوء خطة تعميم المشروع على مستوى الجامعات الحكومية، وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، و الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق .

وخلال زيارة اليوم تفقد المنسق التنفيذى الدورات التدريبية للطلاب بكلية الآداب بقاعة المركز الجامعى للتطوير المهنى بمبنى إدارة الجامعة، وقاعة المناقشات بالدور الأرضى بالكلية، والتى قام بالتدريب فيها الدكتور محمود عبد اللطيف مدرس الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام بالكلية، و الدكتورة أميرة شاكر مدرس علم النفس بالكلية، وسط حضور ومشاركة طلابية متميزة.

ورحب الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالدكتور أحمد عباس، معرباً عن سعادته بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ مشروع قومى غاية فى الأهمية لزيادة درجة الوعى لدى الشباب، ومشيداً بالإنجاز الذى تم تحقيقه خلال الفترة الماضية لبرنامج "مودة"، مؤكداً علي أهمية المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب الجامعي وانطلاق مرحلة جديدة من التدريبات المباشرة ، مؤكداً علي أهمية البرنامج وتنفيذه بالجامعة لخدمة الطلاب والطالبات والبيئة المحيطة ، كما أكد سيادته على دعم الجامعة لتنفيذ البرنامج وتوفير كل ما يلزم لتحقيق البرنامج لأهدافه.

وقدم الدكتور أحمد عباس الشكر لإدارة جامعة الزقازيق على التعاون المثمر والتنظيم الجيد للدورات التدريبية لبرنامج "مودة"، مشيراً إلى أن ارتفاع حالات الطلاق في الأونة الأخيرة أثار مخاوف كثيرة مما دفع رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب يوليو 2018 على تكليف وزارة التضامن الاجتماعى لإطلاق مشروع "مودة" بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، لدراسة هذه الظاهرة بهدف خلق وعى مجتمعى لأثار هذه الظاهرة السلبية والحد منها مما يجنب المجتمع الكثير من الأضرار المجتمعية.

ودعا المنسق التنفيذى للبرنامج القومى "مودة" خلال زيارته اليوم لقاعات تدريب الطلاب بالكليات، الطلاب لزيارة موقع مودة الإلكترونى، والإشتراك في الدورات التي تنظمها المبادرة عند التخطيط لبناء أسرة بشكل أكثر وعياً.

وأشارت الدكتورة هبه محمد على، إلى آليات تنفيذ البرنامج وتحديد الكليات التى سيتم تنفيذ المشروع بها مرحلة أولى، موضحةً أنه تم تزويد فريق العمل بالجامعة بالنماذج المعدة للعملية التدريبية سواء للمدربين أو الطلاب، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبلين على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى وفض الخلافات بما يسهم في خفض معدلات الطلاق.

جدير بالذكر أن مشروع (مودة) حقق العديد من الانجازات المشتركة فى الفترة السابقة خلال المرحلتين الأولى والثانية، والتى أسفرت عن إعداد «744» كادر تدريبي من أعضاء هيئة التدريس علي مستوى «27»جامعة، وتدريب «135» ألف طالب وطالبة علي مستوي 11 جامعة مصرية .